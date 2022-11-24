Кафе и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве

На месте бывшей проходной завода "ЗИЛ" появятся кафе и магазины. Площадь проходной превышает 1 тысячу квадратных метров, там будет проведена масштабная реконструкция. Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, она уже одобрена.

В здании будут размещены точки общественного питания и торговли. Общественное пространство будет организовано недалеко от входа на территорию бывшего завода со стороны Автозаводской улицы. Инвестором проекта выступит ООО "Квартал – ЗИЛ".

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