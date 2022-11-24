Более 100 импортозамещающих решений в реставрации представят на выставке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 100 импортозамещающих решений в реставрации представят на выставке, которая пройдет с 24 по 26 ноября в московском центре современного искусства "Винзавод", сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках проекта для гостей подготовили лекции, мастер-классы, встречи с представителями профильных организаций, инвесторами и экспертами сферы. Посетить выставку может любой желающий. Однако для этого следует заранее пройти регистрацию на официальном сайте. Там же можно будет найти и подробное расписание.

"Отечественные производители представят на выставке больше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. Эксперты будут рассказывать о современных методиках сохранения памятников архитектуры и музейных экспонатов", – отметила Сергунина.

Она уточнила, что на выставке планируется провести выступления 140 спикеров из РФ и дружественных государств. Среди экспертов – мастера реставрации, историки, представители бизнеса и органов власти.

Общая площадь экспозиции составит 2,5 тысячи "квадратов". На ней представят, в том числе стойкую краску для фасадов и интерьеров, долговечную штукатурку, улучшенные стеклоблоки и другие материалы для отделки. При этом ряд из них уже успешно использовался в столице, в частности, в ходе работ в павильонах ВДНХ.

На встречах с экспертами обсудят вопросы сохранения объектов культурного наследия, применение цифровых технологий в реставрации, а также волонтерскую деятельность в этой сфере и подготовку молодых специалистов.

В рамках события организаторы организовали и занятия для детей. Так, маленькие гости мероприятия получат возможность воссоздать мозаику и декоративный орнамент.

Также на выставке пройдут соревнования молодых реставраторов. В состязаниях будут участвовать 35 учащихся профильных вузов из различных российских городов. Им предстоит попробовать себя в работе по восстановлению элементов декора зданий и масляной живописи. Отличившиеся получат возможность пройти стажировку в Государственном научно-исследовательском институте реставрации.

Ранее в Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах – объектах культурного наследия. Исторический архитектурный декор вернули двум домам на улице Арбат. Работы прошли в доходном доме Толстого с гостиницей (№ 29) и доме архитектора Пиотровича (№ 31).

В Пожарском же переулке удалось восстановить исторический портрет дома № 9, а на улице Волхонке – завершить ремонт в доме № 9 строении 1.

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