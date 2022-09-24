Строительство дублера Люблинской улицы завершили на 70%

Дублер Люблинской улицы готов на 70%. Это будет вылетная магистраль, которая пройдет от ТТК до развязки МКАД с Бесединским шоссе. Длина трассы с тремя полосами в каждом направлении составит 15 километров.

Когда дорога будет полностью готова? Сколько новых магистралей появилось в Москве за последние 11 лет и как это повиляло на трафик? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

