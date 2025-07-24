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24 июля, 22:30

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Около 10 тыс москвичей начали переезжать в новые дома этим летом

Около 10 тыс москвичей начали переезжать в новые дома этим летом

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Этим летом около 10 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. С момента старта проекта уже более 200 тысяч жителей столицы отметили новоселье или находятся в процессе переезда.

Один из новых жилых комплексов расположен на улице Гарибальди рядом со станцией метро "Новые Черемушки". В пешей доступности находятся Воронцовский парк, школы, детские сады и спортивные клубы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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