Около 10 тыс москвичей начали переезжать в новые дома этим летом

Этим летом около 10 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. С момента старта проекта уже более 200 тысяч жителей столицы отметили новоселье или находятся в процессе переезда.

Один из новых жилых комплексов расположен на улице Гарибальди рядом со станцией метро "Новые Черемушки". В пешей доступности находятся Воронцовский парк, школы, детские сады и спортивные клубы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.