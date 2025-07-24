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24 июля, 13:15

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят мероприятия проекта "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят мероприятия проекта "Лето в Москве"

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В рамках проекта "Лето в Москве" мероприятия проходят не только в центре, но и в округах столицы. Они продлятся до 7 сентября.

Среди локаций – территория от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, площадка у районного центра "Место встречи Баку", ротонда в центре сквера на бульваре генерала Карбышева и детский парк "Фили".

Также площадки для мероприятий расположены на стадионе "Авангард", в парке "Академический", в зоне отдыха "Тропарево", в сквере имени Судакова, и на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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