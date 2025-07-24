Симуляторы беспилотного транспорта появятся на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Открытие форума "Территория будущего. Москва 2030" пройдет 1 августа на Манежной площади. Подготовка к масштабному событию уже началась. Посетители смогут опробовать симуляторы городского транспорта и спецтехники.

Как рассказал начальник Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена Павел Бокша, на выставке представят технологии управления беспилотными трамваями. К концу 2025 года планируется запуск первого маршрута полностью автономного трамвая с пассажирами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.