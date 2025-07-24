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24 июля, 13:15

Город

Симуляторы беспилотного транспорта появятся на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Симуляторы беспилотного транспорта появятся на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

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Открытие форума "Территория будущего. Москва 2030" пройдет 1 августа на Манежной площади. Подготовка к масштабному событию уже началась. Посетители смогут опробовать симуляторы городского транспорта и спецтехники.

Как рассказал начальник Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена Павел Бокша, на выставке представят технологии управления беспилотными трамваями. К концу 2025 года планируется запуск первого маршрута полностью автономного трамвая с пассажирами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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