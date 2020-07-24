Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Открыта регистрация на 2-й Ночной велофестиваль, который пройдет на Садовом кольце 2 августа. Желающим поучаствовать в заездах и присоединиться к развлекательной программе нужно зарегистрироваться на mosvelofest.ru.

"Хотим поделиться результатами, которых мы достигли под руководством Сергея Собянина, и показать, какой будет столица в ближайшие годы. Посетители выставки в "Манеже" смогут еще раз убедиться, что Москва – комфортный и прогрессивный мегаполис, в котором новые технологии органично сочетаются с историческими ценностями. На площадке пройдут лекции и дискуссии о транспорте, градостроительстве и промышленности с участием как профильных специалистов, так и известных спикеров, деятелей культуры и искусства", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В первом полугодии пассажиры совершили 25 миллионов проходов по биометрии, что на 15% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года. Система распознавания лица безопасна, делает поездки еще удобнее, выгоднее и доступнее. В 2025–2026 годах планируется внедрить оплату по биометрии на всех станциях МЦД.