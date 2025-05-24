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24 мая, 07:45

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В Москве установят более 32 тысяч новых фонарей и светильников в 2025 году

В Москве установят более 32 тысяч новых фонарей и светильников в 2025 году

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В 2025 году в московских дворах, на детских и спортивных площадках появится свыше 32 тысяч новых светильников. Сейчас столица уже входит в тройку самых освещенных городов мира, а система наружного освещения продолжает активно развиваться.

Следить за ее работой помогают цифровые технологии и круглосуточный мониторинг. С 2011 года в городе установили почти полмиллиона фонарей. Современные осветительные приборы не только ярче, но и значительно экономичнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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