24 января, 16:30

Происшествия

Рейдерский захват гаражного комплекса в Вешняках произошел в Москве

Рейдерский захват гаражного комплекса в Вешняках произошел в Москве

В Москве, в районе Вешняки, группа неизвестных силой захватила гаражный комплекс "Народный гараж "Вешняки 16". Они взломали контрольно-пропускной пункт, выгнали охрану, а одного из захватчиков даже заварили внутри помещения.

После этого новые "управляющие" объявили о резком повышении тарифов для автовладельцев, десятилетиями пользовавшихся этим паркингом. Аналогичный случай произошел и в Куркине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева Елена Любимова

