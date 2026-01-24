Рейдерский захват гаражного комплекса в Вешняках произошел в Москве

В Москве, в районе Вешняки, группа неизвестных силой захватила гаражный комплекс "Народный гараж "Вешняки 16". Они взломали контрольно-пропускной пункт, выгнали охрану, а одного из захватчиков даже заварили внутри помещения.

После этого новые "управляющие" объявили о резком повышении тарифов для автовладельцев, десятилетиями пользовавшихся этим паркингом. Аналогичный случай произошел и в Куркине.

