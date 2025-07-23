Жителям и гостям Москвы рассказали, как фестивали они могут посетить в столице

Сезонные фестивали в Москве стали новым видом досуга для горожан и туристов. Проекты "Лето в Москве", "Московские сезоны" и другие открыли площадки во всем городе. Причем посетить их можно бесплатно.

Например, в Басманном районе проходит музыкальный фестиваль "Лето в Усадьбе Провиант-Калиш". До 23 августа по пятницам и субботам гости особняка услышат, как классические симфонии звучат в джазовом исполнении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.