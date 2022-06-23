Новости последнего часа: 17 тысяч москвичей начали переезд по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 тысяч москвичей в 2022 году начали переезд по программе реновации. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

На "Госуслуги" идут массовые DDoS-атаки со стороны Украины, сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Переход на рублевую схему выплат по евробондам РФ не значит дефолт, заявил министр финансов Антон Силуанов.