"Московский патруль": в Подмосковье прошли соревнования служебных собак

В уголовно-исполнительной системе служат псы, которые помогают найти все, что пытаются спрятать осужденные. В Подмосковье для четвероногих инспекторов устроили соревнования.

Собак учат работать в любых условиях – при громком шуме и в большой толпе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.