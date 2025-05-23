Москвичи выстроились в очередь на выставку дизайна в "Манеже"

В Центральном выставочном зале "Манеж" проходит масштабная выставка интерьера и дизайна. Она привлекла большое количество посетителей – у входа выстроилась очередь. На мероприятии представлены последние новинки в сфере обустройства пространства.

Центральным элементом стала экспозиция "Сделано в Москве", где можно увидеть мебель, керамику, изделия из дерева и камня от столичных производителей. Всего на выставке участвуют более тысячи экспонентов, из них 600 – представители московского бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.