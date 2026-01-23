Международный фестиваль студенческого предпринимательства прошел в Москве

В Москве прошел ежегодный Международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". Программа мероприятия была заточена под конкретные запросы стартапов, включая поиск команды, партнеров и вопросы запуска в разных сферах.

Одним из организаторов фестиваля выступил департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Столичные власти оказывают системную поддержку частному бизнесу, особенно молодым предпринимателям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.