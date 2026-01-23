Жителям и гостям столицы рассказали, как провести выходные в рамках "Зимы в Москве"

Проект "Зима в Москве" приглашает горожан провести выходные на городских площадках. В рамках "Московских сезонов" проходят сказочные ледовые шоу с участием известных фигуристов. Зрители могут увидеть постановки "Лебединое озеро", "Двенадцать месяцев" и "Белоснежка".

Представления будут идти до конца февраля. Кроме ледовых шоу, программа включает множество других мероприятий – культурных, образовательных, спортивных и развлекательных. Всю информацию о событиях можно найти на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.