Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 18:30

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, как провести выходные в рамках "Зимы в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, как провести выходные в рамках "Зимы в Москве"

Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Инженерные бригады вывели на круглосуточное дежурство в Москве из-за морозов

Москвичи наблюдали необычный закат вечером 23 января

Трафик на дорогах достиг 8 баллов в Москве вечером 23 января

Жителям столицы расскажут, как изменилась Москва за последние 10 лет

"Новости дня": Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов

Причал для электросудов в "Лужниках" заработает в 2026 году

Сотрудники Московского зоопарка выкормили новорожденного детеныша краснокнижного потто

Останкинская телебашня в Москве покрылась льдом и снегом

Проект "Зима в Москве" приглашает горожан провести выходные на городских площадках. В рамках "Московских сезонов" проходят сказочные ледовые шоу с участием известных фигуристов. Зрители могут увидеть постановки "Лебединое озеро", "Двенадцать месяцев" и "Белоснежка".

Представления будут идти до конца февраля. Кроме ледовых шоу, программа включает множество других мероприятий – культурных, образовательных, спортивных и развлекательных. Всю информацию о событиях можно найти на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоАлексей ЛазаренкоРумина Кенжалиева

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика