В Бабушкинском районе обновили сквер "Знаки зодиака". Его построили 15 лет назад, и он быстро стал популярным за счет 12 оригинальных металлических скульптур. Пространство вокруг сквера тем не менее выглядело довольно пустынно.

Теперь территорию благоустроили, там сделали детские и спортивные площадки, в том числе для стритбола. Появилась и беговая дорожка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

