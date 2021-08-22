Москвичам рассказали, в какое время работает экотропа на территории "Лосиного острова"

Парк "Лосиный остров" – новая точка притяжения москвичей. Совсем недавно там открылась тропа для босоногих туристов.

Это около 4 километров дороги с разным покрытием. Считается, что массаж стоп помогает снять эмоциональное и умственное напряжение. Тропа вызвала бурный ажиотаж. В прошлые выходные там были очереди. Есть ли они сейчас, придется ли платить за это удовольствие, и в каких парках еще можно погрузиться в медитативное состояние? Ответы на эти и другие вопросы – в эфире телеканала Москва 24.

