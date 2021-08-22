Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 22 августа, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими дождями, воздух прогреется до 23 градусов Цельсия. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Воскресным днем Москва и Московская область окажутся в тыловой части циклона. <...> При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве – 21–23 градуса, по области – 18–23 градуса", – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду при 50-процентной относительной влажности воздуха. Барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе москвичи смогут ощутить первые признаки осени. Так, в понедельник, 23 августа, утром ожидается +10...+12 градусов, после полудня – около +20. Во вторник, 24 августа, температура воздуха продолжит падать: утром она снизится до +9...+11 градусов, а днем потеплеет всего до +16...+18 градусов.

По словам синоптика, 24 августа в столичном регионе наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов.