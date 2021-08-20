Синоптик предупредил москвичей о последних комфортных для купания днях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 и 22 августа в Москве установится теплая и комфортная погода, водоемы прогреются до +21–23 градусов, однако после выходных они начнут остывать и купальный сезон придется закрыть. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В Подмосковье в субботу, воскресенье купальный сезон будет продолжаться, потому что температура воды до Москвы, в районе Звенигорода, +21 градус, в Москве теплее. В районе Коломны, еще южнее от Москвы, температура воды будет около +22...+23 градусов. Это последние выходные, когда действительно можно говорить, призывать отдохнуть у реки и озера", – сказал метеоролог.

По его словам, на следующих выходных температура воды опустится ниже +20 градусов вследствие похолодания воздуха в ночное время до +6...+11 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе москвичи смогут ощутить первые признаки осени. Так, в понедельник, 23 августа, утром ожидается +10...+12 градусов, после полудня – около +20. Во вторник, 24 августа, температура воздуха продолжит падать: утром она снизится до +9...+11 градусов, а днем потеплеет всего до +16...+18 градусов.

По словам синоптика, 24 августа в столичном регионе наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов.

