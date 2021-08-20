Москва онлайн: Леонид Якубович расскажет невероятные и правдивые истории из жизни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 августа на фестивале "Традиция" состоится творческая встреча с Леонидом Якубовичем. Актер и телеведущий представит собравшимся свою книгу "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни. Биография Леонида Якубовича".

Гости узнают, с чего начиналась карьера известного телеведущего и народная любовь, услышат об удачах и разочарованиях на работе и в жизни.

Смотрите трансляцию 21 августа в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.