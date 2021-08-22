Собянин присутствовал на встрече Путина с представителями партии "Единая Россия"

18:29
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Воскресенский
Сергей Собянин присутствовал на встрече Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия", в ходе которой обсуждалась подготовка к съезду партии. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
На встрече в Музее Победы на Поклонной горе президент поздравил всех граждан с Днем Государственного флага России и напомнил, что такие символы государства, как флаг и гимн, подтверждают самостоятельность, суверенитет страны и продолжение традиций.
Основной темой в ходе встречи стала подготовка к съезду партии "Единая Россия". Путин уточнил, что программа партии – это важный основополагающий документ и все поставленные ранее задачи в социальной сфере, включая поддержку семей, в экономике должны быть выполнены.
"Событий много, жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи, перед страной, перед людьми, ставит нас перед новыми вызовами, на которые мы должны ответить", – заявил Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что также в мероприятии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и сопредседатель штаба Объеждиненного народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.
В начале церемонии начальник почетного караула объявил президенту о готовности к поднятию флага, после чего он был водружен над Поклонной горой под песню "Славься" Михаила Глинки.
Завершилась церемония исполнением гимна России.
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