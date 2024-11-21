ВДНХ приглашает москвичей на новую выставку. В центральном павильоне откроется экспозиция Третьяковской галереи. Это первое культурное событие после реставрации здания. Экспонаты, которые появятся там в ближайшее время, будут связаны с историей ВДНХ.

Среди экспонатов можно увидеть творчество как советских мастеров, так и современных художников. Отдельное внимание уделят также скульптурам, в том числе легендарной композиции Веры Мухиной "Рабочий и колхозница".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.