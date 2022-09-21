В Москве открылась Международная выставка по электротранспорту "ЭлектроТранс"

В столице открылась 11-я Международная выставка по электротранспорту "ЭлектроТранс". Ее проводят в рамках Российской недели общественного транспорта.

Главная цель мероприятия – предоставить площадку для общения специалистов, заинтересованных сохранить и развить городской электрический транспорт. Своим уникальным опытом делится на выставке и Мосгортранс.

"ЭлектроТранс" – первая в мире и единственная в России выставка, посвященная развитию экологически чистой электрической мобильности в городах. За 11 лет она стала традиционным местом встречи специалистов отрасли с поставщиками подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто задействован в перевозке пассажиров городским общественным транспортом и планировании транспортной сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.