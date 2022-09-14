Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более тысячи турникетов обновят в столичном метро до конца сентября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
В частности, турникеты заменят на станциях Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической линий метро. А к ноябрю заменят все турникеты московской подземки.
"Благодаря обновлению при оплате банковской картой створки открываются в два раза быстрее, а с Face Pay – в три раза. Важно, что новое оборудование изготовлено российскими производителями и работает на отечественном ПО", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее Ликсутов сообщил, что станция метро "Проспект Мира" стала первой в подземке с системой Face Pay на всех турникетах. Ежедневно на станции пассажиры совершают более 3 000 проходов с помощью Face Pay.
Заммэра добавил, что сервис позволяет пассажиру выбрать наиболее удобный вариант оплаты проезда, чем заслужил популярность у москвичей.
Система оплаты проезда Face Pay заработала на всех станциях МЦК
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