Свыше 90% жилых домов в Москве готовы к новому отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов. Всего подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи домов.

До этого коммунальные службы несколько месяцев проводили испытания теплосетей, на время по графику отключая горячую воду. Свыше 70 тысяч зданий профилактику уже прошли, подачу воды возобновили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

