Посмотреть балет и послушать лекции можно будет на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

Послушать лекции, посмотреть балет и посетить интерактивные занятия можно на форуме "Территория будущего. Москва 2030", передает портал mos.ru.

В парке "Зарядье" пройдет сразу несколько мероприятий в рамках фестиваля "Культурный город". 19 августа в 21:00 в большом амфитеатре начнется гала-концерт балетных звезд "Русские сезоны" – приношение Сергею Дягилеву". Гости смогут увидеть отрывки из легендарных постановок, например, балеты "Жар-птицы", "Петрушка", "Лебединое озеро" и другие.

Кроме того, покажут специально созданные оммажи в исполнении прима-балерин и ведущих солистов Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

20 августа в 21:00 здесь же пройдет концерт "Музыка. Война. Победа". Программу подготовили музыканты Академического большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева. Она посвящена 80-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны.

В рамках концерта прозвучат песни военных лет, проникновенные оркестровые композиции и кантата Валерия Гаврилина "Военные песни".

В лектории "Манежа" 20 августа пройдет лекция "Ленинградский вокзал: флагман транспортной инфраструктуры Москвы, символ инноваций и бережной реставрации", с ней выступит заместитель начальника дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта города Москвы Тимур Соцкий.

Лекция будет посвящена ремонту Ленинградского вокзала, который является одним из самых сложные проектов в истории московского транспорта. Слушателям расскажут, как специалисты сохраняют культурное наследие и создают умные системы, меняющие облик пассажирской инфраструктуры. Начало в 19:00.

В открытом лектории нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (территория технологического прогресса "Облачные города") 21 августа пройдет встреча "Парк на Марсе". Начало с 19:00.

Астрофизик и популяризатор науки Вячеслав Авдеев ответит на различные вопросы, например, возможно ли сделать Марс пригодным для жизни и что нужно сделать для создания атмосферы на планете, где воздух на 96% состоит из непригодного для дыхания углекислого газа.

В парке искусств "Музеон" 21 августа состоится интеллектуальное соревнование "Финансовый кругозор". В 13:15 начнутся интерактивные раунды и живое обсуждение тематических вопросов, а также викторина, дебаты, разбор популярных мифов и консультации экспертов. Принять участие можно как индивидуально, так и в команде.

22 августа в 17:00 здесь же можно посетить лекцию "Безопасный интернет: играем и учимся защищаться от обмана". Гостей экспозиции "Цифровые технологии Москвы" ждет интерактивное приключение "Путь IТ-героя"

Всем желающим напомнят о правилах кибербезопасности и расскажут, как отличить от обмана выгодное предложение. Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина расскажет о приемах злоумышленников и действенных способах защиты от манипуляции.

В 19:00 пройдет лекция "Архитекторы, которые меняли архитектуру". О том, как Москва пришла к своему современному облику, расскажет архитектор Анастасия Головина. Встреча состоится в мультимедийном павильоне "Искусство строить", необходима предварительная регистрация.

Занятие "Все, что нужно знать о сортировке отходов" пройдет 21 августа в "Лужниках" в павильоне мастер-классов на площадке "Город будущего КГХ". Начало в 12:00.

Всем желающим расскажут о правильной сортировке отходов в бытовых условиях, а также о том, какие виды вторсырья принимаются на переработку, какой цикл оно проходит от контейнера до нового производства и куда можно сдать металл, стекло, пластик и бумагу.

Открытая лекция-дискуссия "Регби – женский вид спорта будущего" состоится для всех желающих 22 августа на многофункциональной площадке в 16:30. Она пройдет в рамках "Недели регби", которая направлена на популяризацию этого вида спорта. Гости могут познакомиться с регби и стать частью активного спортивного сообщества.

Вход на все мероприятия свободный.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за две недели на форуме "Территория будущего. Москва 2030" побывали более 2,5 миллиона человек. Обширная программа форума позволяет молодым гостям узнавать больше о возможностях города в различных сферах жизни, а также о карьере в Москве, востребованных профессиональных навыках.

Более того, интерактивные пространства помогают столице получить обратную связь от посетителей, которая в дальнейшем используется в Стратегии развития города.

