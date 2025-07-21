Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве после благоустройства. Специалисты планируют привести в порядок парковку и освещение, а также высадить зеленые насаждения. Зону разместят перед зданием Москомархитектуры.

Помимо Триумфальной площади, в этом году в столице планируют благоустроить около 700 улиц, включая Бутырскую, Дубнинскую. Также обновлены будут три вылетные магистрали: Профсоюзная улица, Волгоградский проспект и Щелковское шоссе.

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