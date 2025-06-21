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Новости

21 июня, 22:30

Город

Музей под открытым небом открылся на Красной площади

Музей под открытым небом открылся на Красной площади

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Музей Победы к годовщине начала ВОВ подготовил специальную программу

На Красной площади открылся музей под открытым небом. В рамках экспозиции, которая посвящена 80-летию Парада Победы 1945 года, представлена военная техника.

Помимо этого, в музее впервые воссоздан исторический фонтан Победителей. Экспозиция поделена на несколько тематических зон, в числе которых площадка "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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