Музей под открытым небом открылся на Красной площади

На Красной площади открылся музей под открытым небом. В рамках экспозиции, которая посвящена 80-летию Парада Победы 1945 года, представлена военная техника.

Помимо этого, в музее впервые воссоздан исторический фонтан Победителей. Экспозиция поделена на несколько тематических зон, в числе которых площадка "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

