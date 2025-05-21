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21 мая, 13:50

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Международная выставка-форум "Арх Москва" открылась в Гостином Дворе

Международная выставка-форум "Арх Москва" открылась в Гостином Дворе

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21 мая в Гостином Дворе открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна "Арх Москва". Мероприятие, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей, собрало более двухсот участников из девяти стран.

На три дня Гостиный Двор превратится в лабораторию урбанистических идей. Гости смогут познакомиться с работами ведущих российских архитекторов, прогуляться по воображаемой улице, на которой комфортно всем горожанам, представить будущее российского градостроительства, а также оценить, как искусственный свет преображает здания, улицы, парки и арт-объекты.

Чем удивит "Арх Москва" в этом году? Об этом ведущей Москвы онлайн Полине Ермолаевой в ходе эксклюзивной экскурсии рассказал основатель выставки Василий Бычков.

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