Международная выставка-форум "Арх Москва" открылась в Гостином Дворе

21 мая в Гостином Дворе открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна "Арх Москва". Мероприятие, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей, собрало более двухсот участников из девяти стран.

На три дня Гостиный Двор превратится в лабораторию урбанистических идей. Гости смогут познакомиться с работами ведущих российских архитекторов, прогуляться по воображаемой улице, на которой комфортно всем горожанам, представить будущее российского градостроительства, а также оценить, как искусственный свет преображает здания, улицы, парки и арт-объекты.

Чем удивит "Арх Москва" в этом году? Об этом ведущей Москвы онлайн Полине Ермолаевой в ходе эксклюзивной экскурсии рассказал основатель выставки Василий Бычков.