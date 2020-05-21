В Москве скончалось 68 пациентов с коронавирусом. За сутки выявили 2 699 новых случаев COVID-19.

По словам многих специалистов, ситуация постепенно стабилизируется. Столица поставила рекорд по числу выздоровевших. От коронавируса вылечились 5 440 человек. Это в два раза больше, чем днем ранее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.