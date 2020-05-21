В Москве скончалось 68 пациентов с коронавирусом

В Москве скончалось 68 пациентов с положительным результатом на коронавирус. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

По последним данным, в России зафиксировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 85 392 человека. За весь период зарегистрировано 2 972 летальных исхода.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объяснил низкую смертность от COVID-19 в России.

Академик РАН заявил, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.