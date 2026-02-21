Москвичей и туристов пригласили на народные гулянья в честь Масленицы

Москвичей и гостей столицы приглашают на народные гулянья. Они пройдут в каждом районе города. Организаторы приготовили праздничную программу с хороводами, музыкальными и театрализованными выступлениями. Главным блюдом на фестивале "Масленица" станут блины.

Лианозовский парк приглашает на спектакль "Проводы зимы" и анимационную программу. В Таганском парке состоится концерт живой музыки, интерактивы и мастер-классы. В лесопарке "Кусково" о традициях расскажут актеры, пройдут эстафеты, хороводы и танцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.