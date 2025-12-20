Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 16:15

Город

В Москве открылись 250 официальных точек продаж новогодних деревьев

В Москве открылись 250 официальных точек продаж новогодних деревьев

Пожар вспыхнул в Москве в районе Первомайской улицы

"Это Москва. Инфраструктура": эволюция новогодних украшений

Историческое здание кинотеатра "Ударник" в Москве сохранит свой облик

В Москве в Камергерском переулке появилась "пряничная улица"

Собянин рассказал, что в строительной отрасли появляются новые современные специальности

Вечером 20 декабря в Москве ожидается похолодание до минус 1 градуса

На Западе Москвы произошла дорожная авария

В Москве заработали шесть новых выделенных полос 20 декабря

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве стартовал сезон продаж живых новогодних деревьев. С 20 декабря на 250 официальных площадках горожане могут выбрать елку, сосну или лапник. Как отмечают продавцы, москвичи традиционно предпочитают классические русские елки.

Покупатели советуют обращать внимание на густоту хвои, ровную макушку и чистый ствол без сдвоенных веток. Чтобы дерево простояло дольше, специалисты рекомендуют освежить спил перед установкой, использовать подставку с водой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия ШкодаРумина Кенжалиева

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика