В Москве открылись 250 официальных точек продаж новогодних деревьев

В Москве стартовал сезон продаж живых новогодних деревьев. С 20 декабря на 250 официальных площадках горожане могут выбрать елку, сосну или лапник. Как отмечают продавцы, москвичи традиционно предпочитают классические русские елки.

Покупатели советуют обращать внимание на густоту хвои, ровную макушку и чистый ствол без сдвоенных веток. Чтобы дерево простояло дольше, специалисты рекомендуют освежить спил перед установкой, использовать подставку с водой.

