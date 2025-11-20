Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 ноября, 14:15

Город

В Москве подготовят 26 катков для зимнего сезона

В Москве подготовят 26 катков для зимнего сезона

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 22 ноября

"Улицы московские": Большая Филевская улица

Москвичи посетили более 2 млн спортивных тренировок с начала года

Телезрители Москвы 24 показали, как занимаются спортивным рок-н-роллом

"Мой район. Место встречи": Тверской район со Светланой Рябовой

"Новости дня": Собянин сообщил о планах обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Собянин: за четыре года в Москве построено более 20 объектов детской медицины

Специалисты приступили к завершению монтажных работ на катке ВДНХ

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 22 и 23 ноября

В рамках проекта "Московские сезоны" в столице подготовят 26 катков, которые будут расположены во всех округах города. Самые крупные ледовые площадки появятся в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки.

Традиционно главным катком столицы станет площадка на ВДНХ, где уже завершаются монтажные работы. Посещение большинства катков "Московских сезонов" будет бесплатным для тех, кто придет со своими коньками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

