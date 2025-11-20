В Москве подготовят 26 катков для зимнего сезона

В рамках проекта "Московские сезоны" в столице подготовят 26 катков, которые будут расположены во всех округах города. Самые крупные ледовые площадки появятся в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки.

Традиционно главным катком столицы станет площадка на ВДНХ, где уже завершаются монтажные работы. Посещение большинства катков "Московских сезонов" будет бесплатным для тех, кто придет со своими коньками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.