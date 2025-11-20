20 ноября, 14:15Город
В Москве подготовят 26 катков для зимнего сезона
В рамках проекта "Московские сезоны" в столице подготовят 26 катков, которые будут расположены во всех округах города. Самые крупные ледовые площадки появятся в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки.
Традиционно главным катком столицы станет площадка на ВДНХ, где уже завершаются монтажные работы. Посещение большинства катков "Московских сезонов" будет бесплатным для тех, кто придет со своими коньками.
