Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 16:10

Город

"Улицы московские": Хлебный переулок

"Улицы московские": Хлебный переулок

Сергей Собянин: семь инновационных колледжей будет построено в Москве

Беспилотные поезда "Ласточка" начнут курсировать по МЦК в 2026 году

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 ноября

Более 74 тысяч объектов Москвы подготовили к отопительному сезону

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 19 ноября

Несколько небольших аварий произошло в Москве минувшей ночью

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 70% 19 ноября

Хлебный переулок – это улица-дипломат. Быть дипломатом, значит, не только избегать конфликтов и все решать мирным путем, но и уметь ставить жесткие требования, вести скрытую игру, а порой и устраивать элегантные провокации.

Почему зимой 1961 года посольство Бельгии в Хлебном переулке забросали бутылками с чернилами? Какой заговор послов удалось разоблачить в самом центре этого переулка? Зачем весной 1941 года вырыли подземный ход, соединивший жилой дом с резиденцией военного атташе Германии? Почему певец Иосиф Кобзон старался в течение 10 лет обходить Хлебный переулок стороной?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика