"Улицы московские": Хлебный переулок

Хлебный переулок – это улица-дипломат. Быть дипломатом, значит, не только избегать конфликтов и все решать мирным путем, но и уметь ставить жесткие требования, вести скрытую игру, а порой и устраивать элегантные провокации.

Почему зимой 1961 года посольство Бельгии в Хлебном переулке забросали бутылками с чернилами? Какой заговор послов удалось разоблачить в самом центре этого переулка? Зачем весной 1941 года вырыли подземный ход, соединивший жилой дом с резиденцией военного атташе Германии? Почему певец Иосиф Кобзон старался в течение 10 лет обходить Хлебный переулок стороной?

Об этом – в программе "Улицы московские".