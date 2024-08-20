Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 11:30

Город

Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре Москвы 21 августа

Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре Москвы 21 августа

Реставраторы и технологи восстановили исторические цвета Саввинского подворья

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях изменится с 24 по 25 августа

"Мой район. Новости": фонари в историческом стиле появятся на Кадашевской набережной

Более 50 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве в 2024 году

Более 30 тысяч зарядок для электромобилей появятся в Москве к 2030 году

Фестиваль "Солома" проведут в саду "Эрмитаж"

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

Собянин: в пойме реки Котловки создается спорткластер и зона отдыха 

Новый мост через реку Битцу готов на 90%

21 августа в центре Москвы для движения временно закроют часть улиц. Это связано с проведением автопробега.

С 18:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская. Также на этих участках завтра весь день запрещена парковка.

Кроме того, с 23:50 до выезда автоколонны будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогиперекрытиявидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика