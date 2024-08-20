Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре Москвы 21 августа

21 августа в центре Москвы для движения временно закроют часть улиц. Это связано с проведением автопробега.

С 18:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская. Также на этих участках завтра весь день запрещена парковка.

Кроме того, с 23:50 до выезда автоколонны будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.