20 августа, 11:30Город
Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре Москвы 21 августа
21 августа в центре Москвы для движения временно закроют часть улиц. Это связано с проведением автопробега.
С 18:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская. Также на этих участках завтра весь день запрещена парковка.
Кроме того, с 23:50 до выезда автоколонны будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.