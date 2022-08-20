Начался монтаж пешеходного перехода через МЦД-1 и дублер Кутузовского проспекта

Строители приступили к монтажу пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта. В районе проведения работ в ночь на субботу перекрывали движение, туда подогнали тяжелую технику.

Работы планируют завершить в короткие сроки, чтобы не создавать лишних проблем автомобилистам и как можно быстрее обеспечить пешеходам возможность безопасно пересекать железную дорогу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

