В парке "Зарядье" представили премьеры канала "Моя планета"

В парке "Зарядье" 18 августа состоялись сразу две увлекательные премьеры. Их представил телеканал "Моя планета". Первая – это документальный сериал, где два сибиряка отправляются в кругосветное плавание на тримаране и хотят пройти путями русских мореплавателей.

Вторая новинка – это тревел-детектив. Называется он "Тайна на карте". Зрителям предлагают путешествие в те точки России, которые связаны с загадочными мистическими историями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.