Бочкарев: еще 600 км дорог планируется построить в Москве за 10 лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице специалисты разрабатывают план строительства дорог и транспортных сооружений на период по 2032 год, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода с 2023 по 2027-й и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Он отметил, что данная программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов.

Бочкарев подчеркнул, что по предварительным оценкам за этот период предстоит построить почти 600 километров улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода.

Ранее Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

Участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, сообщил он.