Бочкарев: еще 600 км дорог планируется построить в Москве за 10 лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице специалисты разрабатывают план строительства дорог и транспортных сооружений на период по 2032 год, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода с 2023 по 2027-й и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
Он отметил, что данная программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов.
Бочкарев подчеркнул, что по предварительным оценкам за этот период предстоит построить почти 600 километров улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода.
Ранее Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.
Участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, сообщил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: