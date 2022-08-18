Башкирская юрта и якутская ураса раскинулись у Московского Кремля

У Кремля раскинулись жилища коренных народов – башкирская юрта и якутская ураса. Таким образом москвичей и гостей столицы знакомят с культурой и бытом народов России.

Все это происходит в рамках V фестиваля Русского географического общества, который знакомит посетителей с красотами и разнообразием России. Например, 18 августа можно послушать традиционные песни Тувы и Дагестана.

Что еще интересного приготовили организаторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.