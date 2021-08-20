Москвичам рассказали, чем отличаются флагманские офисы центра "Мои документы" от районных

Столичные центры госуслуг заработали в обычном режиме – прийти туда теперь можно без предварительной записи. Руководитель флагманского офиса ЮЗАО Григорий Куров рассказал, чем отличаются флагманские офисы от районных.

"Обширным перечнем услуг и дополнительными сервисами. Такими, как "Мой нотариус", "Мое фото", "Мой банк", "Мое кафе", "Мое здоровье", – отметил Куров.

Он объяснил, что есть услуги, которые предоставляются только во флагманских офисах. Например, услуги ГИБДД: можно зарегистрировать автотранспортное средство, снять его с учета или получить права в день обращения.

"Также у нас расположены дополнительные сервисы, такие, как "Малый бизнес Москвы" и "Моя карьера", – добавил руководитель флагманского офиса.

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