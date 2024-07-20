Чем заняться на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Четыре улицы в центре столицы стали пешеходными до полуночи 21 июля – это связано с проведением фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу". В районе проведения события нельзя передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Так, в центре города можно сыграть в стритбол или поучаствовать в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага". Какие еще мероприятия подготовили для москвичей на эти выходные?

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