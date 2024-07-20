Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 13:15

Город

Чем заняться на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Чем заняться на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Собянин: в музее-усадьбе "Люблино" начинается реставрация фасадов дворца Дурасова

Четыре улицы в центре столицы станут пешеходными 20 и 21 июля

Около 300 супружеских пар поженились на Северном речном вокзале

В столице определились финалисты чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага"

Демонтаж асфальтового покрытия начался на велотрассе в Крылатском

Переменная облачность установилась в столице 20 июля

Спорткомплекс начали создавать в Крылатском

"Мой район. Новости": как организована работа столичного центра "Профессии будущего"

"Мой район. Новости": каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Четыре улицы в центре столицы стали пешеходными до полуночи 21 июля – это связано с проведением фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу". В районе проведения события нельзя передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Так, в центре города можно сыграть в стритбол или поучаствовать в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага". Какие еще мероприятия подготовили для москвичей на эти выходные?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕвгений ДукоАнастасия Петрова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика