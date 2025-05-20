Студенческие отряды Москвы открыли свой летний сезон. Торжественный старт состоялся у стен Научной библиотеки МГУ.

Это отправная точка ежегодного трудоустройства столичных студентов и школьников. Летом более 3,5 тысячи участников студенческих отрядов столицы будут работать на объектах инфраструктуры города, а также представлять регион на крупнейших проектах в России и даже за рубежом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.