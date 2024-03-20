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Новости

20 марта, 23:45

Город

Запущенные при поддержке ИЦК проекты продемонстрировали на ВДНХ

Запущенные при поддержке ИЦК проекты продемонстрировали на ВДНХ

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На территории ВДНХ 20 марта демонстрировали проекты, запущенные при поддержке так называемых Индустриальных центров компетенций (ИЦК).

Мероприятие проходило в павильоне "Мир цифры", где состоялись многочисленные презентации различных инновационных решений и технологий в области телерадиовещания и издательской деятельности. Основными спикерами стали представители отечественных разработчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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