20 марта, 23:45Город
Запущенные при поддержке ИЦК проекты продемонстрировали на ВДНХ
На территории ВДНХ 20 марта демонстрировали проекты, запущенные при поддержке так называемых Индустриальных центров компетенций (ИЦК).
Мероприятие проходило в павильоне "Мир цифры", где состоялись многочисленные презентации различных инновационных решений и технологий в области телерадиовещания и издательской деятельности. Основными спикерами стали представители отечественных разработчиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.