Запущенные при поддержке ИЦК проекты продемонстрировали на ВДНХ

На территории ВДНХ 20 марта демонстрировали проекты, запущенные при поддержке так называемых Индустриальных центров компетенций (ИЦК).

Мероприятие проходило в павильоне "Мир цифры", где состоялись многочисленные презентации различных инновационных решений и технологий в области телерадиовещания и издательской деятельности. Основными спикерами стали представители отечественных разработчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

