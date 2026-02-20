Хостел могут открыть в подвале жилого дома в Докучаевом переулке

В подвальном помещении дома в Докучаевом переулке планируют открыть хостел. Жильцы выступают против. Они заявляют, что перепланировка и разводка коммуникаций, включая газ, проводятся без согласования.

Вместе с тем их не пускают в подвал. По словам жильцов, из-за постоянных работ перфоратора в одной из квартир появились трещины на кухне. Также они жалуются на запах горелой проводки.

