20 февраля, 17:30Город
Хостел могут открыть в подвале жилого дома в Докучаевом переулке
В подвальном помещении дома в Докучаевом переулке планируют открыть хостел. Жильцы выступают против. Они заявляют, что перепланировка и разводка коммуникаций, включая газ, проводятся без согласования.
Вместе с тем их не пускают в подвал. По словам жильцов, из-за постоянных работ перфоратора в одной из квартир появились трещины на кухне. Также они жалуются на запах горелой проводки.
