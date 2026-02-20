Маркет локальных брендов открылся на Тверской площади в честь Масленицы

Маркет локальных брендов, гастрономическая станция с согревающим чаем и рестораны с самыми необычными блинами работают в эти дни на Тверской площади. Там можно принять участие в настоящих масленичных гуляньях и сыграть в боулинг, петанк или салки.

Представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Павел Гусев сообщил о программе мастер-классов. На фестивальной площадке в Куркине и Зеленограде можно узнать о жостовской, хохломской и мединской росписи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.