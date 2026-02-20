График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 13:15

Город

Последствия рекордного снегопада продолжают ликвидировать в столице

Последствия рекордного снегопада продолжают ликвидировать в столице

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 634к в Москве

"Москва – столица спорта": игра городки стала популярна среди молодежи

Столичные учреждения перейдут на особый график работы в праздники

Жители дома в Докучаевом переулке выразили беспокойство строительством хостела в подвале

Мужчина вытолкнул девушку из поезда метро в Москве, чтобы украсть ее телефон

Пешеходный мост в форме арки построят в Мнёвниковской пойме

Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Московские аэропорты обслужили 120 рейсов утром 20 февраля

Несколько машин столкнулись на 62-м километре МКАД

В Москве продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада. Высота сугробов в городе достигла 77 сантиметров. Это максимальный показатель текущей зимы, сообщили синоптики. Больше всего снега зафиксировали на Балчуге.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Москвичей попросили по возможности пересесть на метро, чтобы не мешать работе техники. Дорожные службы очищают магистрали, тротуары, остановки и подходы к метро. ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодаЖКХвидеоРумина КенжалиеваАрина УстюковаЕлизавета БорисоваИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика