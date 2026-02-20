Последствия рекордного снегопада продолжают ликвидировать в столице

В Москве продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада. Высота сугробов в городе достигла 77 сантиметров. Это максимальный показатель текущей зимы, сообщили синоптики. Больше всего снега зафиксировали на Балчуге.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Москвичей попросили по возможности пересесть на метро, чтобы не мешать работе техники. Дорожные службы очищают магистрали, тротуары, остановки и подходы к метро. ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.