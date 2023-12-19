"Актуальный репортаж": как рекордные осадки повлияли на работу столичных гидроузлов

Московские водохранилища готовили к зиме заранее, однако в декабре 2023 года выпало рекордное количество осадков. Пока механики проверяют оборудование шлюзов, другие специалисты думают, что будет происходить, когда сугробы высотой в полметра начнут таять.

Как отметил гидролог, в Подмосковье более 90 объектов считаются паводкоопасными, большая часть из них находится в Красногорске, Истре, Можайске и Дмитрове. Подробнее о том, как количество осадков повлияло на работу гидроузлов, – в эфире телеканала Москва 24.