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19 сентября, 17:45

Общество

Фольклорный ансамбль "Купина" выступил перед бойцами в едином пункте отбора

Фольклорный ансамбль "Купина" выступил перед бойцами в едином пункте отбора

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы желающим помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Оттуда же бойцов отправляют на военную подготовку. Так, 19 сентября их провожал фольклорный ансамбль "Купина".

Художественный руководитель коллектива Дмитрий Волков отметил организованность пункта, уточнив, что туда пришло огромное количество людей, которых очень быстро распределили. Также он подчеркнул, что приходящие добровольцы все были воодушевленными и решительно настроенными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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