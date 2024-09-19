19 сентября, 12:30Новости
Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича
Более 29,8 миллиона карт москвича выпустили за 23 прошедших года. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, это один из важнейших социальных проектов города.
С помощью карты москвича можно получить доступ к различным услугам и сервисам. Например, она дает право льготного или бесплатного проезда на городском транспорте, помогает записаться к врачу, бесплатно посещать музеи и получать скидки.
Карту могут получить учащиеся, пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью и из многодетных семей. С 2022 года ее оформляют только онлайн на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.