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19 сентября, 12:30

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Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

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Более 29,8 миллиона карт москвича выпустили за 23 прошедших года. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, это один из важнейших социальных проектов города.

С помощью карты москвича можно получить доступ к различным услугам и сервисам. Например, она дает право льготного или бесплатного проезда на городском транспорте, помогает записаться к врачу, бесплатно посещать музеи и получать скидки.

Карту могут получить учащиеся, пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью и из многодетных семей. С 2022 года ее оформляют только онлайн на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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